4000 رحلة سيرتها طيران الإمارات في مايو

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

قالت طيران الامارات في تغريدة على موقع تويتر انها قامت بتشغيل نحو 4000 رحلة خلال شهر مايو الماضي شملت رحلات شحن واجلاء ورحلات ركاب مجدولة . وكانت الناقلة قد اعلنت عن تسيير رحلات منتظمة وغير منتظمة الى نحو 30 وجهة حول العالم .

وستبدأ طيران الامارات اعتبارا من الغد 15 يوينو رفع اجمالي خدماتها لنقل الركاب لتشمل 30 وجهة حول العالم، حيث يمكن الان الحجز عبر الموقع الشبكي للناقلة او عن طريق وكلاء السفر الى البحرين ومانشستر وزيوريخ و فيينا وأمستردام وكوبنهاغن ودبلن ونيويورك جيه اف كيه وسيؤول وكوالالمبور وسنغافورة وجاكرتا وتايبيه و هونغ كونغ وبيرث وبريسبن وكابول.

بالاضافة الى 9 وجهات تعمل عليها الناقلة منذ 21 مايو الماضي وهي لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو و مدريد وشيكاغو وتورنتو، وسيدني ووملبورن، بالإضافة إلى مانيلا، إضافة إلى وجهات كراتشي ولاهور وإسلام أباد، بدأت الناقلة بتشغيل الرحلات إليها اعتباراً من 8 يونيو الجاري، لإعادة المقيمين في دولة الإمارات والمسافرين من باكستان الراغبين في مواصلة سفرهم إلى إحدى محطات الناقلة المتاحة.

واستخدمت طيران الامارات العديد من طائرات الركاب لعمليات الشحن الجوي الامر الذي ساهم في تعزيز سلاسل الربط العالمية وشكل خط دفاع اول لمواجهة فيروس كورونا.

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