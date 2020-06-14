انخفاض التضخم في دبي بنسبة 3.49% في مايو

المصدر: دبي - البيان

جاء في التقرير الصادر من مركز دبي للإحصاء أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك "التضخم"، انخفض بنسبة 3.49% في مايو 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

وانخفضت أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.26% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.60 نقطة، وقسم النقل بنسبة 12.40% والتي خفضت التضخم بمقدار 1.41 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 13.56% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.29 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 6.44% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.13 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.55% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.19% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.

في حين ارتفع المؤشر لكل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 5.47% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.70 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.87% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.17 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 14.92% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.13% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.20% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.07%.

ارتفاع على أساس شهري

ارتفع المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر مايو 2020 مقارنة بشهر أبريل 2020 بنسبة 0.12%، نتيجة ارتفاع أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 3.44% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.34 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.12%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.06%.

في حين انخفضت أسعار كل من: قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.46% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.19 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.21% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.30% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.25% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.06%.

بينما استقرت أسعار كل من: قسم التبغ، وقسم الملابس وملبوسات القدم، وقسم الصحة، وقسم التعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

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