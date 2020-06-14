الاتحاد للطيران تشغل رحلات منتظمة من وإلى البحرين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت الاتحاد للطيران، عن بدء تشغيل رحلات منتظمة من وإلى مطار البحرين الدولي، اعتباراً من 19 يونيو الجاري.

وقال متحدث باسم الناقلة في تصريحات صحافية اليوم الأحد، إن هذه الرحلة ستربط العاصمة أبوظبي بعاصمة مملكة البحرين، وسيتم تشغيل الرحلات على طائرة بوينج 9-787.

وأوضح المتحدث أنه علي المسافرين الراغبين في حجز رحلاتهم مع الاتحاد للطيران، زيارة الموقع الإلكتروني للناقلة، ومراجعة الخيارات المتوفرة والبقاء على اطلاع بمتطلبات الدخول إلى الوجهات.

وبين المتحدث ان رحلات المغادرة ستقلع في 19، 21، 26 و28 من شهر يونيو الجاري على رحلة رقم EY 371 من أبوظبي في الساعة 01:30 ظهراً وتصل إلى المنامة في الساعة 01:45.

أما بالنسبة لرحلات العودة، فسيتم تسيير الرحلات في 19، 21، 26 و28 من شهر يونيو الجاري. وستقلع الرحلة EY 378 من المنامة في الساعة 03:15 ظهراً وتصل إلى أبوظبي في الساعة 05:25 عصراً.

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