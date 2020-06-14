أمطار استوائية في دبي نهاية العام

المصدر: دبي- وائل الخطيب

قالت صحيفة «صن» البريطانية، إن عام 2020 سيشهد إنشاء أول شارع ممطر اصطناعياً، في جزر «قلب أوروبا» بدبي، حيث ستنتهي المرحلة الأولى بحلول نهاية العام.

وأضافت: «سيتضمن تطوير المرحلة الأولى جزيرة شهر العسل، وفينيسيا العائمة، وجزيرة أوروبا الرئيسية، التي تضم منتجع كوت دازور، وفندق بورتوفينو، كما تضم أول فندق تحت الماء في العالم، وأول شارع اصطناعي استوائي ممطر، وأول ساحة ثلج خارجية في العالم».

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن «قلب أوروبا» عبارة عن مجموعة من الجزر، تقع على بعد 2.5 ميل قبالة ساحل دبي، تتولى تطويرها مجموعة كلايندينست، وهذه الجزر الست متصلة بجسور، ويمكن الوصول إليها عن طريق القوارب والطائرات المائية والمروحيات، وستضم خمسة عشر فندقاً فريداً.

وذكرت مجموعة «كلايندينست» مطور المشروع أن الشركة ستجلب أفضل مشهد للحفلات الأوروبية إلى دبي مع نوادي الشاطئ والمقاهي، التي ستصبح أفضل الوجهات الدولية في حد ذاتها، وسيتم بناء فندق موناكو دي دبي المكون من 250 غرفة، ويضم عناصر من الريفييرا الفرنسية، على شاطئ كوت دازور في جزيرة أوروبا الرئيسية.

كما سيتم بناء فندق في فينيسيا، يقدم تجربة إقامة وتناول طعام من فئة سبع نجوم فوق وتحت الماء على جزيرة موناكو، ويهدف إلى «جلب سحر وثقافة البندقية إلى بحار دبي»، وسيضم فندق بورتوفينو- وهو فندق خمس نجوم مخصص للعائلات فقط في جزيرة أوروبا الرئيسية- 514 حوضاً مائياً لكل الأنواع البحرية الموجودة في الخليج العربي.

ثم سيكون هناك منتجع مستوحى من جزر المالديف، مع شواطئ رملية بيضاء وفندق Hygge مصمم لتعزيز السعادة، بناء على النهج الدنماركي في الحياة.

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