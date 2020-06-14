«أراضي دبي» تدعم المحاكم بخبراء العقار

المصدر: دبي ـ مشرق علي حيدر

أطلق معهد دبي العقاري الذراع التعليمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي برنامج «دبلوم الخبرة العقارية» بالتعاون مع وزارة العدل، وسيتلقى المنخرطون في البرنامج اعتباراً من يوم 11 يوليو المقبل 22 ساعة مكثفة في إطار برنامج تأهيلي متكامل تم تنسيقه لتأهيل خمس فئات من الخبرة: وهي (1- خبير إيجارات، 2- خبير تثمين، 3- خبير تصرفات، 4- خبير تملك حر، 5- خبير عام).

خبير معتمد

يستقطب دبلوم الخبرة العقارية جميع المهتمين بفهم العقارات وتصرفاته وإجراءاته ويستهدف هذا البرنامج فئة الخبراء الذين يودون أن يتم تقييدهم لخبراء معتمدين أمام الجهات القضائية في الدولة.

ويتمثل دور الخبير العقاري في إبداء الرأي المتكامل والمحايد في مختلف المسائل والقضايا العقارية التي قد تنشأ في السوق العقاري. ومن أهم مميزات الخبير العقاري أن يكون قادراً على قراءة وفهم النصوص والتعاريف والعقود القانونية والاستشارية وعلى قدر كافٍ من المعرفة في الإجراءات والتصرفات في الأراضي والعقارات وملماً بعمليات البناء والتشييد والصيانة وإدارة العقارات وتقدير العائد من الأملاك، بالإضافة إلى تفاصيل المساحة والمحاسبة والإدارة المالية والتمويل والتثمين.

دعم السوق

تدعم مهنة الخبير العقاري أصحاب القرار في جوانب البيع والشراء والتثمين أو التأمين أو إحلال أجزاء أو التعويض أو تقسيم أملاك أو تمويل بناء أو القضايا الخاصة بالعقارات والأملاك.

ريادة

يعد معهد دبي العقاري المعهد الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث المستوى العلمي، فقد نجح في فترة قياسية منذ تاريخ تأسيسه أن يخرج آلاف المتدربين والمتخصصين في مجالات العقارات المختلفة من جميع الجنسيات كل عام، كما يوفر معهد دبي العقاري الموارد التعليمية والمناهج العلمية.

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