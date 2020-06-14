إنجاز 15 % من تطوير المنطقة الصناعية 10 في الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن إنجاز 15 % من النسبة الإجمالية لتنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية 10 في الشارقة، الذي أطلقته الغرفة، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وذلك منذ توقيع العقد في نهاية شهر فبراير الماضي، حيث يهدف المشروع إلى إعادة تهيئة المنطقة كلياً، وتوفير أفضل الخدمات والمشروعات للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة، وتطوير بيئتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية وتعزيز استدامتها التنموية.

متابعة

وأوضحت اللجنة الفنية المشرفة على متابعة تنفيذ المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 120 مليون درهم، أن عمليات التأهيل تم تقسيمها إلى ثلاثة قطاعات على مدار 18 شهراً، حتى لا تتأثر أعمال المنشآت في المنطقة بالكامل، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه قبل الوقت المحدد.

وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن عمليات تنفيذ المشروع تجري على قدم وساق على الرغم من إجراءات التقييد، التي فرضها برنامج التعقيم الوطني، والتي أثرت بشكل بسيط على سرعة التنفيذ.

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