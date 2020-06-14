غرفة عجمان تشيد بحزم التحفيز المحلية

المصدر: عجمان - البيان

أشاد عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، بسلسلة الحزم التحفيزية التي تطلقها القيادة الرشيدة في إمارة عجمان، لدعم قطاع الأعمال، والتي تعكس التعامل الفعال والاستثنائي لضمان استمرارية الأعمال، في ظل التداعيات الراهنة.

وأكد أن الحزمة التحفيزية الثالثة، التي أُعلن عنها مؤخراً، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، جاءت لتعزز شمولية استفادة جميع القطاعات الاقتصادية في الإمارة، ولتستكمل جهودها في دعم نمو الأعمال والقطاع الخاص.

خدمات

وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بالتعاون الفعال بين الجهات الاتحادية والمحلية كافة، لتيسير الأعمال على المتعاملين، والاستفادة من التحول الرقمي للخدمات، لتذليل التحديات التي قد يواجهها التجار وأصحاب الأعمال، الأمر الذي لمسناه في جميع الخدمات الحكومية المقدمة، بفضل توجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة، التي تحرص على دعم منظومات العمل الميداني، وعن بعد.

من جانبه، أوضح سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن الحزم المتنوعة التي تستهدف القطاعات الاقتصادية كافة، تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالوقوف إلى جانب مجتمع الأعمال، وبث روح التفاؤل داخل مؤسسات القطاع الخاص.

رسوم

وأشار إلى أن الحزمة الثالثة، شملت جملة من التسهيلات والحوافر الخاصة بخدمات غرفة تجارة وصناعة عجمان، والتي تُعفي المنشآت الاقتصادية في إمارة عجمان من رسم تجديد العضوية، ومتأخرات رسم التجديد، اعتباراً من «15 يونيو الجاري وحتى نهاية عام 2020.. وتشمل منشآت تنظيم رحلات الحج والعمرة، وإدارة وتنظيم المعارض وصالات المناسبات الاجتماعية، ومراكز التدليك ونوادي اللياقة البدنية، والحضانات والحلاقة والعناية الرجالية والنسائية، وحلاقة الأطفال وألعاب التسلية ودور السينما، وساحات الألعاب».

استفادة

ودعت غرفة عجمان، أعضاءها كافة، إلى الاستفادة من الحزم التحفيزية، ومنها الإعفاء من متأخرات رسم تجديد العضوية، في حال تقديم طلب التجديد، اعتباراً من منتصف شهر يونيو الجاري، وحتى 31 أغسطس المقبل، فيما تُعفى المنشآت الفندقية والسياحية في إمارة عجمان، من رسوم تجديد العضوية من منتصف الشهر الجاري، وحتى نهاية العام، وتخفيض رسم إصدار شهادة المنشأ بنسبة 25 % للمنشآت الصناعية، من منتصف الشهر الجاري، وحتى نهاية العام أيضاً.

تحديات

وأوضح سالم السويدي، أن غرفة عجمان حريصة على تقديم باقتها الخدمية الإلكترونية بشكل سلس لأعضائها ومتعامليها، بما فيها جميع خدمات العضوية إلكترونياً، بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية، منوهاً بتواصل الغرفة بشكل دوري ومستمر مع أعضائها في القطاع الخاص، للوقوف على جميع التحديات التي يواجهونها، والخروج بتوصيات فعالة، إلى جانب التنسيق مع الدوائر الحكومية، لتذليل جميع الصعوبات أثناء ممارسة الأعمال.

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