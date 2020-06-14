شراكة بين «اقتصادية دبي» وبنك دبي التجاري لدعم المشاريع الناشئة

المصدر: دبي ـ البيان

تقدم اقتصادية دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري بالتعاون مع بنك دبي التجاري خدمات مصرفية حصرية لحاملي رخصة «تاجر» من اقتصادية دبي بهدف تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة المتنوعة إلكترونياً، وتمكين أصحاب المشاريع الناشئة في دبي للاستفادة من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لنمو أعمالهم.

وسيتمكن أصحاب رخصة «تاجر» من خلال الحلول المصرفية الذكية من فتح حسابات في بنك دبي التجاري دون أي حد أدنى للرصيد وبإجراءات سهلة وميسرة، والحصول على أسعار تفضيلية على التحويلات المحلية والدولية، بالإضافة إلى الحصول على دفتر شيكات مجاني. وسيكون بإمكان حاملي رخصة «تاجر» أيضاً استرداد ما يصل إلى 100% من رسوم رخصهم التجارية.

توطيد الشراكة

وقال عمر خليفة، نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي: «نسعى باستمرار إلى توطيد الشراكة مع القطاع الخاص، وخصوصاً في القطاع المالي، لجذب ودعم أصحاب المشاريع الناشئة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الصعيد الاقتصادي، إلى جانب تبسيط وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي».

وأشار عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، نعمل باستمرار على توطيد الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في الإمارة، حيث نركز على تقديم الدعم لأصحاب رخصة «تاجر» وتوفير التسهيلات لأصحاب المشاريع، إلى جانب فتح قنوات جديدة عبر تعزيز التعاون مع كبرى منافذ البيع.

مزايا مجانية

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: نحن سعداء بالشراكة مع اقتصادية دبي لتقديم خدمات لحاملي رخصة «تاجر» والتي توفر مزايا خاصة ومجانية لهم إضافة إلى استرداد ما يصل إلى 100% من رسوم الرخصة التجارية الخاصة بهم. وتأتي هذه الخطوة من منطلق حرصنا على تعزيز مناخ الأعمال في دبي ودعم المستثمرين.

وقال أميت مالهوترا، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك: «إن شراكتنا هو خير مثال على عمل القطاعين العام والخاص معاً لدعم الشركات الناشئة في الإمارة لإدارة شؤونها المالية والحصول على أفضل الحلول المصرفية من خلال تجربة مصرفية سهلة وسلسة».

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