تبادل بيانات بين غرفة أبوظبي ومركز الإحصاء

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مركز الإحصاء - أبوظبي، وذلك انطلاقاً من سعي الجهتين لتعزيز مجالات التعاون في مجال العمل الإحصائي، بهدف تحقيق التكامل في الجهود الإحصائية على مستوى الإمارة، ودعم توجهات حكومة أبوظبي نحو تطوير نظام إحصائي شامل ومستدام للإمارة، يلبي احتياجات واضعي السياسات ومجتمع الأعمال، وكافة الجمهور، من بيانات إحصائية ملائمة وموثوقة.

وقع الاتفاقية محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وعبد الله أحمد السويدي مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة. وأكد المهيري أن الاتفاقية تأتي من منطلق حرص الغرفة على دعم وتوطيد الشراكة الاستراتيجية القائمة بينها وبين مختلف جهات ومؤسسات المجتمع، لا سيما مركز الإحصاء، حيث يسهم ذلك في دعم العمل الحكومي المشترك، وتطوير مجالات تبادل المعلومات الإحصائية، وإرساء أسس العمل بصورة منهجية، تحقق التكامل الإحصائي، بما يلبي احتياجات الطرفين.

من جانبه، قال عبد الله أحمد السويدي: يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع غرفة أبوظبي، انطلاقاً من حرص مركز الإحصاء على تطوير العلاقات الثنائية مع كافة شركائه الاستراتيجيين في القطاع الحكومي، بهدف الارتقاء بالعمل الإحصائي.

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