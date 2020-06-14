حملة توعية صحية في أسواق أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حملة على مستوى الإدارة العليا بعنوان «كلنا نتطوع» بهدف توعية أصحاب المراكز التجارية والمحال والمنشآت التجارية بأهمية الالتزام بتنفيذ اشتراطات وتعليمات ممارسة النشاط وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

شارك في الحملة محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة وراشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة والمديرون التنفيذيون بالدائرة ومديرو عموم مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وذلك بإشراف فرق التفتيش والرقابة التابعة للدائرة.

وقال محمد علي الشرفاء إن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز دور التطوع بين الموظفين وإبراز جهود الدائرة ودورها ومسؤولياتها لمواجهة تحديات تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال إصدار وتنفيذ التعاميم والقرارات المنظمة للإجراءات الاحترازية والوقائية في قطاع الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.

وأكد الشرفاء أن التعاميم والقرارات الصادرة عن الدائرة لتنظيم عمل قطاع الأعمال وفق الإجراءات والاشتراطات التي حددتها الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة تعد مسؤولية الجميع من أصحاب الأعمال وكافة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن حملة «كلنا نتطوع» تعد مبادرة من أجل تعزيز هذه العلاقة والتأكيد على مسؤولية الجميع للخروج من هذه الأزمة بوعي وثقافة عالية.

وأشار رئيس الدائرة إلى أن الهدف من هذه المبادرة أيضاً هو تشجيع الموظفين على أهمية المبادرة للعمل والتطوع الميداني مع فرق التفتيش والتي هي بحاجة إلى المزيد من الدعم من خلال المشاركة في عمليات التفتيش والرقابة على المحال والمنشآت الاقتصادية داخل المراكز التجارية وخارجها وخاصة أن تطبيق العمل عن بعد يحفز الموظفين على المشاركة في التطوع للعمل الميداني.

وقام الرئيس والوكيل والمديرون التنفيذيون بالدائرة ومديرو عموم مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع بزيارات ميدانية إلى المراكز التجارية في إمارة أبوظبي إضافة إلى عدد من المناطق التي تكثر فيها المحال التجارية وذلك للوقوف على مدى تطبيقها الشروط والتعليمات الوقائية والاحترازية والتأكد من حفظ سلامة المستهلكين والجمهور.

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