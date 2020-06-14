تفتيش على منشآت عجمان السياحية

المصدر: عجمان - البيان

تنفذ دائرة التنمية السياحية بعجمان حملات تفتيش على المنشآت السياحية بالإمارة للتأكد من التزاماتها بالإرشادات التشغيلية والتعليمات الوقائية التي أطلقتها الدائرة لضمان سلامة المجتمع.

و‎تشمل حملات التفتيش زيارات يومية ومستمرة على المنشآت السياحية في الإمارة للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية على مستوى النظافة، وإجراءات التعقيم الدوري، وتدريب الموظفين إضافة إلى كيفية تقديم الطعام، وتنظيم الحجوزات لدى صالونات قص وتصفيف الشعر.

‎وقال سلطان النعيمي، مدير إدارة التراخيص والمعايير السياحية في دائرة التنمية السياحية بعجمان إن حملات التفتيش تأتي في إطار حرص الدائرة على اعتماد أفضل الإجراءات الاحترازية، ولمسنا تجاوباً كبيراً من إدارات الفنادق والموظفين والتزاماً ملحوظاً باتباع التعليمات الصادرة من الدائرة بهدف ضمان سلامة وصحة ضيوف الإمارة.

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