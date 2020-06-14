مخزون غذاء استراتيجي

إعداد: عبد الحي محمد

تُعد شركة الظاهرة، واحدة من أبرز الشركات العاملة في الاستثمار الزراعي في الإمارات والمنطقة، وتستهدف الشركة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيساً لها، تحقيق مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الرئيسة للإمارات، وعلى رأسها الأرز، وتستثمر الشركة في أكثر من عشرين دولة في العالم، عبر تملك آلاف الأفدنة الزراعية، أو إنشاء الصوامع والمضارب والمطاحن.

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12 مليار درهم استثمارات شركة الظاهرة

200 ألف فدان تزرعها الشركة

20 دولة توجد فيها الشركة

30 شركة تمتلكها حول العالم

2 مليون طن السعة السنوية لإنتاج وتوريد الحبوب والعلف

150 ألف طن السعة السنوية لإنتاج الفواكه والخضراوات

8 مصانع تمتلكها الشركة لضغط الأعلاف

4 مطاحن للأرز ومطحنتان للدقيق

مصنع كيزاد

140 ألف طن الإنتاج الحالي من الأرز البسمتي

300 ألف طن الإنتاج خلال سنتين

40 صومعة

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