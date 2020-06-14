1600 معاملة بمنصة أعمال رأس الخيمة في 10 أيام

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

كشف محمد المحمود نائب المدير العام، مدير إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن إنجاز أكثر من 1600 معاملة خلال 10 أيام عبر منصة أعمال رأس الخيمة التي أطلقتها الدائرة في 31 مايو الماضي، لافتاً إلى أن المنصة تقدم كافة الخدمات الحكومية الخاصة بالتراخيص في «نافذة واحدة»، بهدف توفير الوقت والجهد على المتعاملين، وحماية المستثمرين للرخص التجارية التي يملكونها من خلال مراقبة العمليات الجارية عليها.

وأشار إلى أن المنصة تضم 5 جهات حكومية محلية ضمن المرحلة الأولى للمشروع الذي يستهدف الوصول إلى 30 جهة حكومية اتحادية ومحلية في المنصة ذات العلاقة بالتراخيص التجارية خلال المرحلة الثانية، مؤكداً أن الدائرة والمتعاملين استفادوا كثيراً من المرحلة الحالية لانتشار فيروس كورونا مع تسريع وتيرة التحول الإلكتروني والذكي للخدمات المقدمة وتقليل التدخل البشري، بهدف الوصول إلى صفر عملاء داخل الدائرة.

وأوضح المحمود، تضم المنصة في المرحلة الأولى 47 خدمة تم تحويلها إلى إلكترونية لتسهيل إنجاز حصول العميل على الخدمات في أي موقع وأي وقت.

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