توسع التجارة الإلكترونية ووعي المستهلك يرفعان الشكاوى و«اقتصادية دبي» تعالجها

المصدر: دبي - البيان

استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي 1404 شكاوى مستهلك، متعلقة بقطاع التجارة الإلكترونية، وذلك خلال شهر مايو الماضي، بارتفاع بنسبة 228% مقارنة بعدد الشكاوى المماثلة خلال شهر مايو 2019، الذي شهد حينها تسجيل 428 شكوى في قطاع التجارة الإلكترونية.

وتم تسلُّم 94% من شكاوى قطاع التجارة الإلكترونية عبر القنوات الذكية، إذ بلغت الشكاوى المسجلة عبر تطبيق مستهلك دبي 64%، في حين شكلت الشكاوى المسجلة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك نحو 30%، فيما فضّل 6% من المستهلكين تسجيل الشكاوى عبر مركز الاتصال.

وعلى صعيد أبرز 5 جنسيات نشيطة في تقديم شكاوى المستهلكين على قطاع التجارة الإلكترونية، جاءت شكاوى الإماراتيين أولاً بنسبة % 34، ثم السعوديين بنسبة 28%، ومن ثم المصريين 10%، والأردنيين 5%، والهنود بنسبة 4%.

وقال أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: «يظهر الارتفاع الملحوظ في شكاوى المستهلك على قطاع التجارة الإلكترونية، التغيير في سلوك المستهلكين خلال الشهر الماضي، وتفضيلهم الشراء عبر مواقع التجارة الإلكترونية، إذ أسهمت الظروف الراهنة بجائحة كورونا، بانتقال كثير من أصحاب الأعمال ببيع منتجاتهم عبر الإنترنت».

وأشار إلى تباين في أنواع الشكاوى الواردة، لتشكل شكاوى الاسترداد النقدي 27% من إجمالي شكاوى التجارة الإلكترونية، تليها شكاوى عدم الالتزام بشروط الاتفاق بنسبة 26%، متبوعة بشكاوى عدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع بنسبة 13%.

ودعا الزعابي أصحاب المواقع الإلكترونية إلى التأكد من الوقت اللازم لهم لتسليم المنتجات، لتفادي ورود شكاوى عليهم مرتبطة بتأخر التسليم.

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