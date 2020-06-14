الإمارات تكتفي ذاتياً من الأرز خلال عامين

المصدر: أبوظبي ـ عبد الحي محمد

أعلنت شركة الظاهرة الزراعية أنها تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل للإمارات من الأرز خلال عامين.

وكشفت عن توسّعات لمصنعها للأرز في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» بأبوظبي لرفع طاقته الإنتاجية من 140 ألف طن سنوياً إلى 300 ألف تشكل إجمالي الاستهلاك السنوي.

وقال سالمين العامري، الرئيس التنفيذي للظاهرة ـ الإمارات لـ«البيان» أمس: إن الإمارات تستورد 800 ألف طن من الأرز سنوياً بملياري درهم، منها 300 ألف للاستهلاك المحلي و500 ألف لإعادة التصدير.

وأضاف أن إنشاء المصنع الذي تحمل منتجاته علامة «الحصن» يرتبط ارتباطاً قوياً باستراتيجية الأمن الغذائي، حيث بدأت الشركة تستثمر في زراعة الأرز عبر شراء أراضٍ شاسعة في الهند وباكستان، ثم طورت عملها بتأسيس أول مصنع في المنطقة للأرز البسمتي الذي بدأ التشغيل في 2016.

وأوضح أن الشركة استحوذت على حصة في شركة هندية تملك مضارب أرز بطاقة 200 ألف طن سنوي. كما تشغل اثنين من مضارب الأرز في باكستان، طاقتهما التصديرية 155 ألف طن، كما تمتلك 200 ألف فدان في 20 دولة، ولديها 30 شركة تنتشر في العالم باستثمارات تلامس 12 مليار درهم.

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