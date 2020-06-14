تسجيل عقارات دبي بخطوة ونافذة واحدة

المصدر: دبي - البيان

وفرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فريق عمل يعمل مباشرة في مراكز أمناء التسجيل العقاري، يضم مديراً ومدققاً، بهدف تقديم خدمات سهلة ومرنة لمتعامليها، إلى جانب توفير الوقت والجهد، وتقديم إجراءات مبسطة ومرنة، تستطيع من خلالها التميز على نظيراتها من الوجهات الاستثمارية العالمية.

وكانت الخدمة دخلت حيز التنفيذ في مطلع مارس الماضي، ويتمثل دور فريق العمل، في تقديم الدعم الفني للمراكز، إلى جانب توفير مختلف أشكال الإسناد للمتعاملين، ومراجعة معاملاتهم وإنجازها مباشرة في نفس الوقت، وصولاً إلى تحقيق الشعار «أنجز معاملتك في خطوة واحدة عبر نافذة واحدة».

وقال ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في الدائرة : « أمكننا تحقيق هذا النجاح غير المسبوق، عن طريق تطوير نظام يمتاز بسهولة الاستخدام».

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