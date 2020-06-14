«جلوبال فاينينس»: «كوفيد 19» يعزز الرقمنة في الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

توقعت «جلوبال فاينينس»، أن يؤدي «كوفيد 19»، إلى تعزيز الاتجاه المتنامي أصلاً إلى الرقمنة في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي بالإمارات، خاصة في القطاع المصرفي.

وأوضحت المجلة الأمريكية، تقريراً بعنوان «المُبتَكِرون»، أنه برغم التداعيات الاقتصادية العنيفة التي ضربت العالم من جَراء «كوفيد 19»، إلا أن ثمة نتائج إيجابية في مقدمها تزايد النزعة إلى تبني مفاهيم التجارة الإلكترونية وتطبيقات الرقمنة.

وأوضح التقرير أن الإمارات قطعت خطوات واسعة على طريق التقنية والرقمنة قبل تفشي الفيروس وبالتالي، فإن مناخها الاقتصادي مهيأ للتعامل مع مرحلة ما بعد الجائحة بسلاسة.

وأضاف أن الاتجاه إلى الرقمنة في الإمارات، لم يقتصر على البنوك وإنما شمل المراكز المالية الداعمة للشركات، مثل مُسَرّع الأعمال «فينتك هايف» بمركز دبي المالي العالمي.

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