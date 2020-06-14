385 مليون دولار اختلسها «نقفي» من «أبراج»

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

قدرت شركة التصفية المكلفة بالإشراف على إعسار مجموعة أبراج أن عملية الاختلاس المتهم بها الرئيس التنفيذي السابق عارف نقفي كلفت الشركة 385 مليون دولار وهو أكبر بكثير مما ذكره الادعاء العام بحسب بلومبيرغ .

ويعد نقفي واحداً من 6 مسؤولين تنفيذيين سابقين في أبراج يواجهون اتهامات ناجمة عن انهيار شركة الأسهم الخاصة عام 2018.

وكشفت أوراق المحكمة العام الماضي أن المدعين العامين الأمريكيين ذكروا أنه اختلس أكثر من 250 مليون دولار. غير أن وثائق جديدة قدمت أول من أمس أفادت بأن المصفين رفعوا سقف الخسائر إلى أعلى من ذلك بكثير، بالقول: إن نقفي استولى على 385 مليون دولار من 2009 إلى 2018، حيث قام بتحويل الأموال لاستخدامه الخاص في أكثر من 3700 صفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز