شركات توصيل تلتهم 35% من أسعار الوجبات

المصدر: دبي، أبوظبي - لؤي عبدالله، رامي سميح

كشف عدد من أصحاب المطاعم عن ارتفاع رسوم التوصيل التي تحصلها شركات التوصيل لتشكل نحو 30 - 35 % من إجمالي سعر الوجبات بحسب عقود قديمة موقعة قبل جائحة «كورونا»، موضحين أن الرسوم تثقل كاهلهم خصوصاً مع انخفاض أعداد الزوار ومرتادي المطاعم بسبب الإجراءات الاحترازية.

وأوضح أصحاب مطاعم لـ«البيان» أن إيراداتهم تأثرت بشكل كبير مع ظهور «كورونا» ما يتطلب مراجعة العقود القديمة مع شركات التوصيل، محذرين من أن بعض المطاعم مهددة بوقف أعمالها ما يؤثر على الجميع بما فيها شركات التوصيل. وطالبوا بتأسيس شركات وطنية متخصصة في أنشطة التوصيل لاسيما مع انتعاش الطلب على خدماتها مع الإجراءات الاحترازية والقيود على الحركة.

من جانبها أكدت شركات توصيل وجود منافسة كبيرة بين الشركات حالياً ما يشجع العمل بأسعار تنافسية للتخفيف عن كاهل الأفراد والجهات التي يتعاملون معها سواءً كانت مطاعم أو بقالات وغيرها.

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