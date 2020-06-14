إجراءات التسجيل العقاري في دبي بخطوة واحدة

المصدر: دبي - البيان

اختزلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خدمة التسجيل العقاري في خطوة واحدة وعبر نافذة واحدة، إذ وفرت فريق عمل يعمل مباشرة في مراكز أمناء التسجيل العقاري يضم مديراً ومدققاً، بهدف تقديم خدمات سهلة ومرنة لمتعامليها إلى جانب توفير الوقت والجهد عليهم، وتقديم إجراءات مبسطة ومرنة تستطيع من خلالها التميز على نظيراتها من الوجهات الاستثمارية العالمية.

وقال ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في الدائرة: «من منطلق مساعينا لتقديم خدمات متميزة وفق أعلى المعايير المعمول بها عالميا في مجال التسجيل العقاري، أمكننا تحقيق هذا النجاح، وذلك عن طريق تطوير نظام يمتاز بسهولة الاستخدام، وهو متاح للجميع للحصول على خدمات التسجيل العقاري».

وتبدأ هذه العملية بحضور البائع والمشتري إلى مركز أمين التسجيل العقاري مع ضرورة تقديم كل المستندات القانونية المطلوبة، فيما يتم دفع رسوم «أراضي دبي» عن طريق شيك مصرفي معتمد، إضافة إلى رسوم مكتب التسجيل العقاري عن طريق بوابة الدفع، وبعد إتمام بعض الإجراءات المطلوبة يتولى مكتب أمين التسجيل إصدار سند الملكية للمالك الجديد.

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