«الأوراق المالية» تطلق نسخة مطوّرة من منصتها الرقمية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع نسخة جديدة من تطبيقها الذكي (SCA UAE)، متضمناً العديد من المزايا والخصائص المطورة، وذلك مواكبة للمستحدثات الرقمية في مجال التطبيقات الذكية، وبما يتماشى مع رؤية وتوجيهات حكومة الإمارات الهادفة إلى تحويل كل المعاملات الحكومية إلى معاملات رقمية.

بوابة

ويعد التطبيق الذكي بوابة للوصول إلى كل الخدمات، التي تقدمها الهيئة لجمهور المستثمرين والمتعاملين والمهتمين، وتتميز النسخة المحدثة من التطبيق بتصميم جذاب وأكثر تفاعلية مع المستخدمين، بما يضمن الوصول لكل الخدمات والخصائص بسهولة ويسر باستخدام الهواتف والأجهزة الذكية، ويتيح إجراء كل المعاملات، وتلقي الخدمات من أي مكان على مدار الساعة.

وقال د. عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة: أثبتت التجربة، التي نمر بها حالياً في مواجهة جائحة «كورونا» أهمية الاستثمار الأمثل في التطبيقات الذكية، والتي تم مؤخراً الاعتماد عليها بشكل كامل- كإجراء احترازي- لتلقي كل الخدمات والمنتجات الحكومية، بما أسهم في ضمان استمرارية الأعمال بجودة وكفاءة ومرونة عالية.

استثمار

من جانبه قال محمد خليفة الحضري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة: تسعى الهيئة من خلال الاستثمار في التطبيقات الذكية لتحديث منصتها الرقمية والارتقاء ببنيتها الإلكترونية، وفق أفضل المعايير الدولية والتوجهات الحكومية في مواكبة التطور الرقمي، وكذلك إحداث نقلة نوعية وشاملة تمكن من تقديم خدمات متميزة بما يحقق أعلى معدلات رضى وسعادة المتعاملين.

بيانات

ويتيح التطبيق للمستخدمين الاطلاع على كل البيانات والمعلومات الصادرة عن الهيئة من تشريعات وتعاميم وضوابط وإجراءات وأخبار.

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