مصادر تتوقع تحسّن قيمة الليرتين السورية واللبنانية

المصدر: دبي - البيان

توقعت مصادر صرافة محلية تحسن سعر صرف الليرتين السورية واللبنانية مقابل الدولار بشكل تدريجي، لتتخليا عن مستوياتهما القياسية المتدنية التي وصلتا إليها خلال الأسبوع الماضي، وذلك بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها الحكومتان السورية واللبنانية للحد من انخفاض عملتيهما اللتين تأثرتا نسبياً بسبب الإشاعات الوهمية التي تتعرضا لها والتي أدت إلى مسارعة العديد من التجار في البلدين لممارسة المضاربة أو احتكار الدولار.

وذكرت المصادر في تصريحات لـ«البيان» إن تحويل الليرة السورية بلغ وفق تعاملات أمس 453 ليرة سورية مقابل الدرهم متوقعة أن تؤدي الإجراءات التي يتخذها مصرف سوريا المركزي لتوفير النقد الأجنبي ودعم الليرة والتضييق على تعاملات السوق السوداء إلى ارتفاع تدريجي في قيمة الليرة خلال الأيام المقبلة، والتي تخطت تداولاتها الأسبوع حاجز 3000 مقابل الدولار.

تحذير

وحذّر مصرف سوريا المركزي في بيان له مؤخراً من أنّه لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراء بحق أي متلاعب بالليرة، سواء من المؤسسات أو الشركات أو الأفراد، مؤكداً عزمه اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باستعادة ضبط أسعار الليرة التي خسرت نحو 40% من فيمتها متأثرة بالقيود الأمريكية على سوريا ومضاربات السوق السوداء وسحب اللبنانيين الكثير من العملة الأمريكية من السوق السورية.

وكانت الليرة السورية شهدت تدهوراً غير مسبوق في قيمتها أمام الدولار، ووصلت إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية، أمس، قبل أن تتحسن بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية وتعود إلى ألفي ليرة سورية، مدفوعة بمبادرات أطلقها رجال أعمال وصناعيون لدعم الليرة السورية ودعم الصناعيين وتأمين أسواق خارجية لهم للبضائع المسموح بتصديرها.

إلى ذلك، اقتصرت الغالبية العظمى من عمليات التحويل من الإمارات إلى لبنان على خدمات التحويل من ويسترن يونيون كما حددت المحال الحد الأقصى للمبالغ المسموح بتحويلها عند 3000 دولار وذلك لإتاحة المجال لأكبر عدد ممكن من المتعاملين للاستفادة من خدمات التحويل، فيما سجلت العملة اللبنانية 3,475 ليرة مقابل الدولار.

إغلاق

وأغلقت معظم محال الصرافة في لبنان أبوابها لعدم توافر الدولار في السوق اللبنانية، أو لعزوف أصحاب محال الصرافة عن بيع الليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف الرسمي عند 1507 ليرات مقابل الدولار فيما تنتظر فروع الصرافة في لبنان نتائج اجتماعها غداً مع مسؤولين من مصرف لبنان المركزي على أمل التنسيق والتوصل إلى حلول وسط لتأمين تسليم الحوالات في لبنان بالدولار وتثبيت سعره عند 3200 ليرة.

ويعاني اللبنانيون ارتفاع الرسوم التي تتقاضاها محال الصرافة في لبنان والتي تبلغ 43 دولاراً لكل ألف دولار. ويأتي انخفاض الليرة اللبنانية في السوق السوداء أمام الدولار رغم تحديد سعري المبيع والشراء رسمياً، في لبنان الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع. ووفقاً لأحد الصرافين في بيروت، فقد وصل سعر مبيع الدولار في السوق السوداء إلى خمسة آلاف ليرة أول أمس بينما سجل سعر الشراء 4800 ليرة.

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