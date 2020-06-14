«الخارجية» تتفقد إجراءات مطار الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، الخميس الماضي، الشيخ عبدالرحمن بن محمد الشامسي، نائب مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالشارقة، في جولة تفقدية لمختلف مرافق المطار، تم خلالها الاطلاع على إجراءات رحلات إجلاء رعايا الدول، المتبعة وفقاً لاستراتيجية الهيئة المواكبة لأعلى المعايير العالمية، حيث تقدم علي المدفع، بالشكر الجزيل إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي على ما يبذلونه من جهود كبيرة في تنظيم وتسهيل رحلات الإجلاء.

وشملت الزيارة الاطلاع على التدابير الصحية المتبعة في جميع أنحاء المطار، بالتزامن مع الرحلات الخاصة التي يتم تنظيمها، وذلك بترتيبات مع السلطات المعنية، لتحقيق أقصى درجات الأمان، والاستمرار بتطبيق معايير مبتكرة، للحفاظ على الصحة والسلامة. وشملت التدابير سلسلة من الإجراءات الاحترازية، التي تضمن صحة وسلامة المسافرين، وانسيابيه الحركة مع الالتزام بأعلى المعايير الصحية، حيث تضمنت عمليات التعقيم استخدام أحدث الأجهزة لكل مرافق المطار.

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