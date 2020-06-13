«جلوبال فاينينس»: كورونا يعزز الرقمنة في الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

توقعت مجلة «جلوبال فاينينس» الأمريكية أن تؤدي جائحة فيروس «كوفيد-19» إلى تعزيز الاتجاه المتنامي أصلاً إلى الرقمنة في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي بالإمارات، خاصة في القطاع المصرفي.

ونشرت المجلة أخيراً تقرير بعنوان «المُبتَكِرون» عن البنوك التي تتبنى الاتجاه إلى الابتكار، وتشجع تطبيقات التقنية المالية والرقمنة في معاملاتها على مستوى المنطقة، ومنها عدة مصارف إماراتية أبرزها بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي التجاري.

وذكرت المجلة أن برغم التداعيات الاقتصادية العنيفة التي ضربت العالم من جَرًاء «كوفيد-19»، إلا أن ثمة نتائج إيجابية يُمكن الخروج بها من هذه التداعيات بعد انحسار الجائحة، وفي مقدمتها تزايد النزعة إلى تبني مفاهيم التجارة الإلكترونية وتطبيقات الرقمنة. وأوضح التقرير أن الإمارات بالفعل قطعت خطوات واسعة على طريق التقنية والرقمنة قبل تفشي «كوفيد-19».

وبالتالي، فإن مناخها الاقتصادي مهيأً للتعامل مع مرحلة ما بعد الجائحة بسلاسة وانسيابية.

وأضاف التقرير أن الاتجاه إلى الرقمنة في الإمارات لم يقتصر على البنوك فحسب، وإنما شمل أيضاً المراكز المالية الداعمة للشركات، مثل مُسَرٍع الأعمال «فينتك هايف» بمركز دبي المالي العالمي، والذي وصفه التقرير بأنه أهم حاضنة للشركات التقنية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط.

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