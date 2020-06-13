حمدان بن محمد: دبي تواصل ترسيخ مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي أنه برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تواصل دبي ترسيخ مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أن دبي لديها استراتيجية واضحة تدعمها الكفاءات البشرية المبدعة والإمكانات التقنية والبنى التحتية المتطورة، وقبل ذلك رؤية استشرافية للمستقبل ومتطلباته، وهو ما يؤكد قدرة دبي على تجاوز كل التحديات.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تواصل دبي ترسيخ مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي الذي بلغ إسهامه في ناتجها المحلي الإجمالي 41.8 مليار درهم بنمو نسبته 2.2% بنهاية 2018 مقارنة بنهاية 2017 تأكيداً على قيمته كأحد القطاعات المحورية في منظومتنا الاقتصادية الكلية."

وأضاف :"لدينا استراتيجية واضحة تدعمها الكفاءات البشرية المبدعة والإمكانات التقنية والبنى التحتية المتطورة، وقبل ذلك رؤية استشرافية للمستقبل ومتطلباته، وهو ما يؤكد قدرة دبي على تجاوز كل التحديات لإحداث نقلات نوعية جديدة في مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي على الصعيد العالمي."

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