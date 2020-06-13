مطار الشارقة يُطلع مكتب وزارة الخارجية على إجراءات رحلات الإجلاء

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي الخميس الماضي الشيخ عبدالرحمن بن محمد الشامسي، نائب مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالشارقة، في جولة تفقدية لمختلف مرافق المطار، تم خلالها الاطلاع على إجراءات رحلات إجلاء رعايا الدول، المتبعة وفقاً لاستراتيجية الهيئة المواكبة لأعلى المعايير العالمية.

وتقدم علي المدفع بالشكر الجزيل إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي على ما يبذلونه من جهود كبيرة في تنظيم وتسهيل رحلات الإجلاء.

وشملت الزيارة الاطلاع على التدابير الصحية المتبعة في جميع أنحاء المطار بالتزامن مع الرحلات الخاصة التي يتم تنظيمها، وذلك بترتيبات مع السلطات المعنية، لتحقيق أقصى درجات الأمان والاستمرار بتطبيق معايير مبتكرة للحفاظ على الصحة والسلامة.

سلامة المسافرين

وشملت التدابير سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة المسافرين وانسيابيه الحركة مع الالتزام بأعلى المعايير الصحية المطبقة عالمياً، حيث تضمنت عمليات التعقيم استخدام أحدث الاجهزة والتقنيات، التي شملت كافة مرافق المطار، بجانب الطائرات والممرات المؤدية إليها، وحافلات نقل المسافرين، وتركيب ممرات التعقيم الذاتي عند كافة مداخل المطار، وفحص الكاميرات الحرارية للتأكد من سلامتهم، كما يوفر المطار علامات مثبتة لإرشاد المسافرين وتأكيد التزامهم بمسافات التباعد الجسدي عند كاونترات إجراءات السفر والجوازات وبوابات الصعود إلى الطائرات.

تواصل

ويلتزم مطار الشارقة بتطبيق الخطوات التي تضمن حماية الموظفين، بما فيها وجود الحاجز الزجاجي الواقي للالتزام بمسافة الأمان بين الموظفين والمسافرين، وتعقيم المرافق بشكل دوري على مدار اليوم، مع إلزامية ارتداء الكمامة الطبية والقفاز.

ودعت هيئة مطار الشارقة الدولي الراغبين بالعودة إلى موطنهم أو الحصول على معلومات عن رحلات المسافرين بالتواصل مباشرة مع شركة العربية للطيران من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو هاتف رقم 065580000، أو مع وكيل السفر المعني.

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