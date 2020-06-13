الغابة الاستوائية في "قلب أوروبا" تمطر نهاية العام بدبي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قالت صحيفة "صن" البريطانية أمس إن أحدا في بريطانيا لم يكن يتخيل يوما إنشاء شارع اصطناعي ممطر، لكن عام 2020 كان مليئا بالمفاجآت. فهذا الشارع سيكون واحدًا من "الأوائل في العالم" في جزر" قلب أوروبا" بدبي، حيث سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول نهاية العام. وسيتضمن تطوير المرحلة الأولى جزيرة شهر العسل وفينيسيا العائمة وجزيرة أوروبا الرئيسية التي تضم منتجع كوت دازور وفندق بورتوفينو. كما تضم أول فندق تحت الماء في العالم، وأول شارع اصطناعي ممطر وأول ساحة ثلج خارجية في العالم.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن "قلب أوروبا "عبارة عن مجموعة من الجزر تقع على بعد 2.5 ميلاً قبالة ساحل دبي، تتولى تطويرها مجموعة كلايندينست. وهذه الجزر الست متصلة بجسور ويمكن الوصول إليها عن طريق القوارب والطائرات المائية والمروحيات، وستضم خمسة عشر فندقًا فريدًا.

ونقلت الصحيفة عن بيان على موقع "مجموعة كلايندينست قوله: إن الشركة الجرز الاصطناعية التي ستصبح أفضل الوجهات الدولية في حد ذاتها. وسيتم بناء فندق موناكو دي دبي المكون من 250 غرفة، ويضم عناصر من الريفييرا الفرنسية، على شاطئ كوت دازور في جزيرة أوروبا الرئيسية.

وسيتم بناء فندق في فينسيا، يقدم تجربة إقامة وتناول طعام من فئة سبع نجوم فوق وتحت الماء على جزيرة موناكو ويهدف إلى "جلب سحر وثقافة البندقية إلى بحار دبي". وسيضم فندق بورتوفينو وهو فندق خمس نجوم مخصص للعائلات فقط في جزيرة أوروبا الرئيسية 514 حوضًا مائيًا، واحدًا لكل الأنواع البحرية الموجودة في الخليج العربي.

ثم سيكون هناك منتجع مستوحى من جزر المالديف، مع شواطئ رملية بيضاء وفندق مصمم لتعزيز السعادة، بناءً على النهج الدنماركي في الحياة.

وقالت المجموعة: "نحن ملتزمون بتقديم تجارب الضيافة الفاخرة على الطراز الأوروبي للعملاء الأكثر تميزًا في العالم".

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