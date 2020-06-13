"أراضي دبي" تختزل إجراءات التسجيل العقاري في خطوة واحدة

المصدر: وام

اختزلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خدمة التسجيل العقاري في خطوة واحدة وعبر نافذة واحدة.

فقد وفرت فريق عمل يعمل مباشرة في مراكز أمناء التسجيل العقاري يضم مديرا ومدققا بهدف تقديم خدمات سهلة ومرنة لمتعامليها إلى جانب توفير الوقت والجهد عليهم وتقديم إجراءات مبسطة ومرنة تستطيع من خلالها التميز على نظيراتها من الوجهات الاستثمارية العالمية.

يأتي ذلك في إطار حرص الدائرة على تسهيل إنجاز عمليات التسجيل العقاري "البيع والشراء" والتصرفات العقارية الأخرى بسرعة قياسية وتمكين المناخ الاستثماري المناسب للقطاع العقاري.

ودخلت هذه الخدمة حيز التنفيذ مطلع شهر مارس من العام الجاري حيث يتمثل دور فريق العمل في تقديم الدعم الفني للمراكز وتوفير مختلف أشكال الإسناد للمتعاملين ومراجعة معاملاتهم وإنجازها مباشرة في نفس الوقت وصولا إلى تحقيق الشعار "انجز معاملتك في خطوة واحدة عبر نافذة واحدة".

ويقوم أعضاء الفريق بتقديم عمليات الدعم إلى مراكز أمناء التسجيل من خلال آليات متقدمة ومعتمدة للتحقق من جميع المعلومات المطلوبة مباشرة ومراجعتها واعتمادها حسب الأصول حيث يمتلك الفريق الصلاحيات اللازمة لإتمام جميع الإجراءات والخدمات المقدمة في مراكز الخدمة بما فيها إصدار سندات الملكية.

وفي هذا الصدد قال ماجد صقر المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: "من منطلق مساعينا الدؤوبة لتقديم خدمات متميزة وفق أعلى المعايير المعمول بها عالميا في مجال التسجيل العقاري أمكننا تحقيق هذا النجاح غير المسبوق وذلك عن طريق تطوير نظام يمتاز بسهولة الاستخدام وهو متاح للجميع للحصول على خدمات التسجيل العقاري".

وأوضح أنه بموجب هذا النظام يمكن للمتعامل اختيار وتحديد مكتب أمين التسجيل حيث من شأن هذه الإنجازات المتميزة أن تساعد دبي في مواصلة تعزيز مكانتها على قائمة أفضل وجهات الاستثمار العقاري في العالم فضلا عن الدعم القوي الذي يحصل عليه جميع الأطراف في السوق العقاري المحلي، ضمانا لراحتهم وسعادتهم.

وتبدأ هذه العملية بحضور البائع والمشتري إلى مركز أمين التسجيل العقاري مع ضرورة تقديم كافة المستندات القانونية المطلوبة.

فيما يتم دفع رسوم "أراضي دبي" عن طريق شيك مصرفي معتمد إضافة إلى رسوم مكتب التسجيل العقاري عن طريق بوابة الدفع.

وبعد إتمام بعض الإجراءات المطلوبة يتولى مكتب أمين التسجيل إصدار سند الملكية للمالك الجديد.

وسعيا منها للوصول بسعادة متعامليها إلى أعلى مستوى ممكن تم استحداث آلية جديدة ومستقلة للشكاوى المتعلقة بالتسجيل العقاري والخرائط المساحية بالتعاون مع حكومة دبي الذكية "نظام الشكاوى" باعتبارها الجهة المحايدة والمشرفة عند تقديم شكاوى المتعاملين، وتأتي هذه الخدمة ضمن مبادرة حكومة دبي الذكية

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