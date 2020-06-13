اقتصادية دبي: توجه المستهلكين نحو التجارة الإلكترونية يرفع عدد شكاوى القطاع 228%

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، 1404 شكاوى مستهلك، متعلقة بقطاع التجارة الإلكترونية، وذلك خلال شهر مايو الماضي، بارتفاع بنسبة %228 مقارنة بعدد الشكاوى المماثلة خلال شهر مايو 2019، والذي شهد حينها تسجيل 428 شكوى في قطاع التجارة الإلكترونية.

وقد تم استلام %94 من شكاوى قطاع التجارة الإلكترونية عبر القنوات الذكية، حيث بلغت الشكاوى المسجلة عبر تطبيق مستهلك دبي 64%، في حين شكلت الشكاوى المسجلة عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae حوالي 30%، فيما فضّل 6% من المستهلكين تسجيل الشكاوى عبر مركز الاتصال 600545555.

وعلى صعيد أبرز 5 جنسيات نشطة في تقديم شكاوى المستهلكين على قطاع التجارة الإلكترونية، جاءت شكاوى الإماراتيين أولاً، وذلك بنسبة وصلت إلى %34، يلي ذلك شكاوى السعوديين بنسبة %28، ومن ثم المصريين %10، والأردنيين %5، والهنود بنسبة %4.

وصرح أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، قائلاً: "يظهر الارتفاع الملحوظ في شكاوى المستهلك على قطاع التجارة الإلكترونية، التغيير في سلوك المستهلكين خلال الشهر الماضي، وتفضيلهم الشراء عبر مواقع التجارة الإلكترونية، حيث ساهمت الظروف الراهنة بجائحة كورونا، بانتقال كثير من أصحاب الأعمال ببيع منتجاتهم عبر الإنترنت".

وأشار الزعابي إلى تباين في أنواع الشكاوى الواردة، لتشكل شكاوى الاسترداد النقدي %27 من إجمالي شكاوى التجارة الإلكترونية، تليها شكاوى عدم الالتزام بشروط الاتفاق بنسبة %26، متبوعة بشكاوى عدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع بنسبة 13%. من جانب آخر، دعا الزعابي أصحاب المواقع الإلكترونية إلى التأكد من الوقت اللازم لهم لتسليم المنتجات، لتفادي ورود شكاوى عليهم مرتبطة بتأخر التسليم.

وترحب اقتصادية دبي باستلام شكاوى المستهلكين عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي، أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae، أو مركز الاتصال 600545555. وفي حال وجود شكاوى رفع أسعار يمكنهم تقديم الشكوى عبر price.ded.ae

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