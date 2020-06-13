تقرير أمريكي: دبي تستعد لعودة آمنة للزوار

المصدر: دبي - وائل الخطيب

في إطار استعدادها لعودة آمنة للزوار، اعتمدت الإمارات مجموعة من التدابير الاحترازية، حيث تقوم الجهات المعنية الآن بتخفيض تدريجي لقيود السفر التي اتخذتها سابقا. وبدأت الفنادق مؤخراً في إعادة فتح أبوابها امام السائحين المحليين بسعة مخفضة وبموجب إرشادات صحية صارمة.

ووفق تقرير بعنوان "الوجهات الدولية تعيد فتح أبوابها امام السياح" قالت محطة KRDO الإخبارية الأميركية ومقرها كولاردو إن النزلاء في دبي مطالبون بارتداء الأقنعة في الأوقات كافة، ولا يسمح لهم بتسجيل الوصول إلى الغرف إلا بعد انقضاء 24 ساعة من تسجيل مغادرة آخر النزلاء.

كما تم السماح لعدد من مراكز التسوق والمطاعم بفتح أبوابها مرة أخرى، شريطة أن تتبع قواعد النظافة الصارمة والتباعد الاجتماعي، فيما سمح للحدائق العامة والشواطئ الفندقية بالسماح في هذه الأماكن بمجموعات تصل إلى خمسة أشخاص.

وعلى الرغم من أن الرحلات الجوية لا تزال معلقة، إلا أن المطارات الرئيسية في الإمارات أعيد فتحها أمام رحلات الترانزيت. وتتوقع شركات الطيران الوطنية، طيران الأمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي والعربية للطيران، استئناف جداول الرحلات في الأسابيع المقبلة.

وقال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال المري، إن من المرجح أن تبدأ دبي في فتح أبوابها مرة أخرى للسياح في بداية يوليو المقبل. وأضاف في حديث مع تلفزيون "بلومبرغ"، أن إعادة الافتتاح ستبدأ على الأرجح تدريجياً، وقد تتأخر حتى سبتمبر، لافتاً إلى أن ذلك يعتمد بحسب الاتجاهات العالمية.

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