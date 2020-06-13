85 وجهة تطير إليها ناقلاتنا الوطنية برحلات منتظمة واستثنائية

المصدر: دبي - لؤي عبد الله، أبوظبي- رامي سميح

بدأ هدير الطائرات يسمع من جديد في سماء الإمارات بعد استئناف شركات الطيران الوطنية جزءاً من الرحلات المنتظمة والخاصة مع عودة الوافدين إلى أوطانهم، وكذا عودة المقيمين إلى الإمارات.

وأظهر استقصاء «البيان الاقتصادي» أن عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الوطنية برحلات منتظمة وغير منتظمة يصل إلى أكثر من 85 وجهة في أنحاء العالم، الأمر الذي أعاد النشاط الجزئي لحركة الطيران والمطارات في الدولة، بانتظار عودة كامل النشاط مع فتح الدول أجوائها أمام حركة الطيران المنتظمة وعودة النشاط السياحي.

وقالت «طيران الإمارات» إنه يمكن للعملاء مواصلة سفرهم عبر دبي انطلاقاً من شبكة «طيران الإمارات» التي تغطي 30 وجهة حالياً في الخليج وحوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأمريكتين.

فتح الحجوزات

وأشارت إلى أن باب الحجز متاح على هذه الرحلات عبر الموقع الشبكي لـ«طيران الإمارات» أو عن طريق وكلاء السفر ومكاتب مبيعات الشركة ومراكز الاتصال.

وتواصل «طيران الإمارات» العمل والتنسيق مع السلطات الحكومية لاتخاذ مقاربات ومناهج محسوبة ومدروسة بعناية لاستئناف الرحلات وإعادة بناء شبكة خطوطها بين دبي والعالم.

ومن جهتها، تسير «الاتحاد للطيران» في الوقت الراهن رحلات خاصة من وإلى أبوظبي تشمل 24 وجهة حول العالم، فيما تعتزم تشغيل عدد من الرحلات المنتظمة تغطي 42 وجهة حول العالم، تشمل وجهات عربية من بينها القاهرة وعمّان، وذلك اعتباراً من مطلع يوليو المقبل.

وبدأت الناقلة اعتباراً من الأربعاء الماضي تسيير رحلات ربط (ترانزيت) بين 20 مدينة في أوروبا وآسيا وأستراليا عبر أبوظبي، وذلك بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، حيث تم الموافقة على تلك الرحلات بالتنسيق مع الجهات والسلطات المعنية داخل الدولة وخارجها، للسماح للمسافرين على الرحلات الخاصة بالسفر بسهولة عبر العاصمة.

رحلات خاصة

وأكد متحدث باسم الناقلة لـ «البيان» استمرار «الاتحاد» في تشغيل شبكة من الرحلات الخاصة من وإلى أبوظبي حتى نهاية 30 يونيو الحالي، إضافة إلى رحلات ربط بين ملبورن وسيدني إلى لندن، ما يوفر رحلة ربط مباشرة من وإلى لندن عبر أبوظبي.

وأضاف المتحدث أن الشركة تسير في الوقت الراهن وحتى نهاية الشهر الحالي رحلات إلى أبوظبي من 24 وجهة، تشمل أمستردام والبحرين وبرشلونة وبروكسل وشيكاغو ودبلن وفرانكفورت وجنيف وجاكرتا وكراتشي وكوالالمبور ولاهور ولندن ومدريد ومانيلا وملبورن ونيويورك وميلانو وباريس وسيئول وسنغافورة وسيدني وطوكيو وزيورخ.

وتابع أن الناقلة تسير رحلات من أبوظبي إلى 22 وجهة، تتضمن أمستردام والبحرين وبرشلونة وبروكسل وشيكاغو ودبلن وفرانكفورت وجنيف وجاكرتا وكوالالمبور ولندن ومدريد ومانيلا وملبورن وميلانو ونيويورك وباريس وسيئول وسنغافورة وسيدني وطوكيو وزيوريخ.

رحلات العودة

أما «فلاي دبي» فقد أكدت أنها تعمل على مدار الساعة، لمساعدة المتعاملين على العودة إلى أوطانهم بأمان، في ضوء قيود السفر التي تفرضها دول مختلفة في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن المقيمين والزوار من بعض البلدان والموجودين حالياً في دولة الإمارات، يمكنهم العودة حالياً إلى بلدانهم الأصلية، في رحلات عودة خاصة.

وأظهر الموقع الإلكتروني لشركة «فلاي دبي» أن باب الحجوزات أصبح متاحاً للمقيمين والزوار إلى 12 دولة وهي: مصر (القاهرة والإسكندرية)، باكستان، الهند، إيران، أوكرانيا، بلغاريا، بنغلاديش، جورجيا، رومانيا، صربيا، فنلندا، قيرغيزستان.

كما أعلنت شركة «العربية للطيران»، عن تسيير رحلات عودة جديدة من الشارقة إلى مصر، وذلك لنقل المواطنين المصريين إلى وطنهم.

وقالت الناقلة إن رحلات العودة الخاصة ستقلع من مطار الشارقة إلى مطار القاهرة الدولي ومطار برج العرب في الإسكندرية بين 11 و 16 يونيو الجاري.

وأكدت «العربية للطيران» التزامها بدعم طلبات تسيير الرحلات الخاصة الإضافية، لافتة إلى أنها تواصل التنسيق عن كثب مع السلطات المعنية في الدولة لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الصدد.

إجراءات الوقاية

وشددت الناقلات الوطنية على أنه يجب على المسافرين الذين ينجزون إجراءات السفر لرحلات العودة إلى الوطن، الالتزام بإجراءات الوقاية الاحترازية عبر إحضار كمامات وقفازات خاصة بهم (مع قفازات وكمامات إضافية)، وارتدائها طوال مدة الرحلة، وسيخضع المسافرون للفحص الحراري في المطار، مع تأكيد أنهم لا يعانون أي أعراض قبل السماح لهم بالسفر.

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