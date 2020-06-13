توقعات بنمو الطلب على السفر بين يوليو وسبتمبر

المصدر: دبي - وائل الخطيب

كشفت دراسة استقصائية أجرتها AVIAREPS شملت 94 من وكالات السفر الخارجي الرائدة في دول الخليج، أن الطلب على السفر الخارجي من دول مجلس التعاون الخليجي، يتوقع أن يعاود نشاطه خلال الفترة بين شهري يوليو وسبتمبر 2020، مع بدء غالبية وكالات السفر في الترويج لعروض السفر الخاصة بها في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020.

وأفاد تقرير نشره مؤخراً موقع «ترافيل ديلي نيوز»، أن معظم العروض الترويجية ستتخذ شكل حزم سفر كاملة تشمل السفر والإقامة والمكونات السياحية، وستكون الحزم في محيط منطقة الشرق الأوسط الأكثر شعبية، تليها حزم السفر إلى جنوب شرق آسيا ووجهات المحيط الهندي وأوروبا. وقد تم المسح، الذي تم إجراؤه لأول مرة في أوائل مايو 2020، على أساس شهري من أجل مراقبة معنويات وكلاء السفر، حيث تستعد وكالات السفر والوجهات الخارجة للتعافي والعودة إلى العمل في غمرة صراعها مع جائحة «كوفيد 19» وتأثيره على السفر الدولي.

وشملت قائمة المشاركين في الاستطلاع 24 وكالة من السعودية، و21 من الإمارات، و21 من البحرين، و 10 من الكويت، و7 من عمان. وتوقع 60 % من المشاركين عودة السفر للخارج بدءاً من أغسطس وسبتمبر 2020، حيث يكثف 65 % من وكلاء السفر تواصلهم مع العملاء بعروض ترويجية من يوليو حتى سبتمبر، مع شروع عدد منهم التواصل مع العملاء بدءاً من يونيو 2020. وعند سُؤالهم عن النسبة المئوية لإجمالي الطلب الخارجي الذي يعتقد وكلاء السفر أنها الأوفر حظاً، احتل السفر البيني في الشرق الأوسط المرتبة الأعلى بنسبة 17 %، يليه جنوب شرق آسيا بنسبة 14 %.

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