«إس أند بي»: 2.2 % نمو ناتج أبوظبي 2021-2023

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز «إس أند بي» جلوبال للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني السيادي لإمارة أبوظبي عند AA / Stable / A-1 +، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتوقع التقرير انتعاشاً تدريجياً من عام 2021 بمتوسط إجمالي للناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.2 ٪ خلال الفترة 2021-2023.

وتؤكد التقييمات وجهة نظر وكالة التصنيف العالمية حول المواقف المالية والخارجية القوية لإمارة أبوظبي، حيث توفر القوة الاستثنائية لصافي موجودات الحكومة حاجزاً لمواجهة تأثير تقلبات أسعار النفط و«كوفيد 19» على النمو الاقتصادي والإيرادات الحكومية والحساب الخارجي، بالإضافة إلى تأثير تزايد عدم اليقين الجيوسياسي إقليمياً والتبلور المحتمل للالتزامات خلال الفترة المقبلة.

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