دليل المقيمين للعودة إلى دبي

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

نشرت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي دليل تعليمات الحجر الصحي، سواء الفندقي أو المنزلي، للمقيمين العائدين من الخارج إلى الإمارة، يتضمن إرشادات ما قبل السفر وعند الوصول إلى المطار وبعد السفر خلال الحجر الصحي.

وبحسب الإرشادات، سيتم تبليغ المسافرين العائدين إلى دبي أنهم سيخضعون للحجر الصحي 14 يوماً، وسيتم عرض خيار الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي مع استيفاء رسوم الغرفة، وإذا اختار المسافر الحجر المنزلي فيجب أن يكون مطابقاً للمعايير الصحية.

وعند الوصول للمطار أوضح الدليل أن هناك إشارات في المطار سيتم اتباعها والالتزام بها، وسيتم إجراء اختبار «كوفيد 19» بالمطار، ويجب أن تتم الموافقة على الحجر الصحي في المنزل بعد التأكد من مطابقته للمواصفات، وإذا لم يكن مطابقاً للمواصفات سيتم الإلزام بالحجر بالفندق وسيتم توفير المواصلات من المطار للفندق أو الإمارات الأخرى. وسيتاح للموجودين بالحجر الصحي إمكان التواصل مع الطبيب من خلال تطبيق إلكتروني على مدار الساعة.

قبل الوصول إلى دبي:

1. متطلبات الحجر الصحي 14 يوماً

2. الفنادق ودرجاتها المؤهلة للحجر

3. خيار الحجر المنزلي أو الفندقي

4. يجب أن تكون معايير الحجر المنزلي مستوفية للشروط

الوصول إلى دبي:

1. التوجيهات الواضحة المتاحة عند الوصول للمطار

2. فحص الخلو من فيروس «كورونا» في المطار

3. التأكد من مطابقة الحجر الصحي المنزلي للمعايير

4. التحميل والتسجيل في تطبيق مطار دبي الخاص بجائحة «كوفيد 19»

5. في حال عدم وفاء الحجر المنزلي بالمعايير المطلوبة لا بد من حجز حجر فندقي

6. يعقب ذلك إجراءات الدخول واستلام الأمتعة

7. يتم تنظيم وتوفير المواصلات إلى فندق الحجر الصحي وإلى الإمارات الأخرى

الإقامة في الحجر الصحي:

1. مدة الحجر الصحي 14 يوماً

2. التأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح سواء كان الحجر منزلياً أو فندقياً

3. سيتم توفير عملية الدخول إلى تطبيق «طبيب عن بعد» 24ِِ/‏‏7 خلال مدة الحجر

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