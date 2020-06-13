ارتفاع عدد النزاعات العقارية على الأراضي بنسبة 22 %

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن ارتفاع عدد النزاعات أو الدعاوى العقارية على الأراضي بنسبة 22 % خلال العام الماضي لتصل إلى 1902 نزاع أو دعوى في 2019 مقابل 1560 نزاعاً أو دعوى في 2018.

وأضافت الهيئة في تقرير حديث استناداً إلى إحصاءات وزارة العدل، أن عدد النزاعات والدعاوى العقارية على الأراضي زاد بمقدار 81.1 % خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ 1050 نزاعاً ودعوى عقارية في عام 2015 ليرتفع إلى 1402 نزاع ودعوى عقارية خلال 2016 وصولاً إلى 1446 نزاعاً ودعوى عقارية عام 2017.

وتواصل الدوائر المعنية في الدولة جهودها لتنظيم العلاقة التعاقدية وفقاً للمنظومة التشريعية، وبما يضمن حقوق كافة الأطراف ويسهل حل النزاعات الناجمة عن التعاقد بسرعة وفاعلية بعيداً عن ساحات المحاكم، لا سيما وأن السوق العقاري في الإمارات يتميز عالمياً بما يقدمه من خدمات وتسهيلات للمستثمرين في هذا المجال الذي يعتبر الأكثر حيوية إقليمياً.= وشقت دبي لنفسها طريقاً في التعامل مع النزاعات من خلال أخذ الخطوات الوقائية لتجنب النزاعات في المقام الأول، حيث تقدم خدمات التحكيم والوساطة قبل تحويل الأمور إلى المحاكم.

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