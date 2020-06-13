دبي الرابعة عالمياً بتقديم أفضل تجربة سياحية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكدت دراسة حديثة أجراها موقع «Luggage Hero» أن دبي تعد الأفضل في توفير تجربة سياحية وتراثية للزوار.

وذكرت الدراسة التي نشرها موقع «فيوزو» البريطاني: مع أخذ أفضل 20 مدينة من حيث أكبر عدد من الزوار الدوليين في الاعتبار، قيم الموقع، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً، كلاً منها بناءً على العديد من العوامل الحضارية، بما في ذلك الأشياء التي يجب القيام بها، وعدد الزوار والحجم لتتويج المدينة السياحية الأفضل في العالم.

ووفق تصنيف الموقع، جاءت دبي الوجهة السياحية العالمية في المرتبة الرابعة في القائمة، بفضل ما تزخر به من معالم سياحية وتراثية، متقدمة على بتايا التايلاندية وكوالا لامبور وتايلاند وسنغافورة.

ووصف التقرير دبي بأنها الوجهة الترفيهية والتراثية في وسط الخليج، سواء كان للاستمتاع بالمناظر الخلابة من أعلى مبنى في العالم، أو التسوق في أحد أكبر مراكز التسوق في العالم أو تذوق أفضل ما في مآدب الطعام من جميع أنحاء العالم في منطقة ديرة التاريخية، مضيفاً أن الإمارة تزخر بكل ما يخطر ببال إنسان من الأشياء التي يمكن الاستمتاع بها.

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