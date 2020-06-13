إعلان النتائج يُمهّد لتداول الشركات الموقوفة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

بدأت شركات مدرجة موقوفة عن التداولات الإفصاح عن نتائجها المالية السنوية للعام الماضي للاستفادة من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بإعادة التداول على تلك الأسهم في شاشة مستقلة مطلع يوليو المقبل، حال الالتزام ببعض الاشتراطات، منها الإعلان عن نتائج 2019.

وأفصحت «دريك آند سكل» عن نتائجها السنوية للعام المالي محققة أرباحاً صافية بنحو 262 مليون درهم مقارنة بصافي خسارة 5.09 مليارات درهم في 2018.

وأكد أحمد صالح عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشركة ستتمكن من إتمام عملية إعادة الهيكلة خلال هذا العام، لافتاً إلى جهود هيئة الأوراق المالية والفريق الإداري لمعالجة التحديات المتمثلة في معالجة الخسائر والتصدي للعبء الذي خلفته الإدارة السابقة.

وينص قرار الهيئة على إعادة الشركات المعلقة أسهمها إلى التداول في شاشة مستقلة مطلع الشهر القادم، مع اعتماد تلك الشركات للبيانات المالية المدققة لعام 2019، والتزام كل منها بالمتطلبات الواردة في قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، والحصول على موافقتها على خطة معالجة الأوضاع التي أدت إلى تعليق تداولها.

البيانات المدققة

وتنقل الأسهم من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية في حالة ما إذا بلغت مدة تعليق إدراج أسهم الشركة 6 أشهر فأكثر، أو إذا أظهرت البيانات المالية السنوية المدققة للشركة خسائر متراكمة بنسبة (50%) فأكثر من رأسمالها، وذلك في خطوة تستهدف تقييم مدى التزام تلك الشركات بمتطلبات الإدراج والإفصاح واتخاذها الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها وفقاً للتشريعات المعمول بها ضمن مهلة زمنية.

7 أسهم

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، هناك 7 أسهم موقوفة عن التداول حالياً، لأسباب مختلفة، مثل إعادة هيكلة، والتقصي والتدقيق المالي، والدعاوى القضائية، من بينها «دريك آند سكل» و«ماركة» و«الفردوس القابضة» والخليجية للاستثمارات العامة «جيجكو»، و«العربية الإسكندنافية للتأمين» و«الخزنة للتأمين» و«بنك الاستثمار».

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