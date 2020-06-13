3 مليارات سيولة الأسهم بدعم شراء أجنبي ومؤسساتي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية أداءها الإيجابي للأسبوع الرابع على التوالي وربح رأسمالها السوقي 4.6 مليارات درهم في الجلسات الخمس الماضية لتبقى عند أعلى مستوياتها منذ منتصف مارس الماضي، فيما تجاوزت سيولة الأسواق 3 مليارات درهم معززة بعمليات شراء أجنبية ومؤسساتية وذلك رغم تعرضها لعمليات جني أرباح مستحقة في جلسة الخميس.

وارتفع سوق دبي بنسبة 3.12% إلى مستوى 2103.25 نقاط، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والنقل والصناعة والتأمين، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.19% ليغلق عند 4294.87 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والاتصالات والتأمين والصناعة، وصعود الاستثمار والطاقة والعقار.

وتركزت 40% من سيولة الأسهم البالغة 3.14 مليارات درهم في 4 أسهم وهي: «إعمار العقارية»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«الاتحاد العقارية» و«أبوظبي الأول»، وتوزعت السيولة بواقع 2.16 مليار في دبي، و976.2 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 3.3 مليارات سهم، منها 2.93 مليار في دبي، و348.85 مليوناً في أبوظبي، من خلال 41.5 ألف صفقة.

حزم التحفيز

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن الأسواق حققت أداء إيجابياً الأسبوع الماضي رغم تعرضها إلى بعض عمليات جني الأرباح بعد أن شهدت في الفترة الأخيرة تعافياً وصولاً إلى مستويات شهر مارس الماضي على وقع إطلاق الحكومة للعديد من الحزم التحفيزية للمساعدة بالتغلب على تداعيات تفشي «كوفيد 19».

وأضاف لـ «البيان الاقتصادي»، أن إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية وحركة طيران الترانزيت أعطت شعوراً إيجابياً للمستثمرين وتفاؤلاً على أن مرحلة التعافي بدأت، الأمر الذي سيؤدي إلى جذب بعض الاستثمارات الجديدة وذلك مع وجود فرص استثمارية وتراجع العديد من الأسهم إلى مستويات مغرية وجاذبة، لكن الانتعاش الكبير يظل مرهوناً بالفتح الكلي للاقتصاد، ورؤية علامات تشير إلى تحسن الاقتصاد العالمي، ورؤية تحسن أسعار النفط في الفترة القادمة بعد الخطوات الكبيرة التي اتخذتها (أوبك+) لكبح تراجع الأسعار.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 2.17% بعد صعود «دبي الإسلامي» 5.71%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.22%، ونما قطاع العقار 7.26% بدعم ارتفاع «إعمار العقارية» 10.34%، و«الاتحاد العقارية» 29.52% و«إعمار للتطوير» 2.8% و«ديار» 9.06% و«أرابتك» 4.45% و«داماك» 1.95% فيما «إعمار مولز» 3.6%. وصعد قطاع النقل 2% مع ارتفاع «العربية للطيران» 1.74% و«أرامكس» 1.5% و«الخليج للملاحة» 13.62% فيما انخفض قطاع الاستثمار 1.45% بعد هبوط «دبي للاستثمار» 3.08% رغم مكاسب «سوق دبي المالي» 3.98%.

وهيمن «إعمار العقارية» على السيولة جاذباً 494.4 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» بتداولات 308.4 ملايين درهم بفضل الشراء الأجنبي مع ارتفاع ملكيتهم في السهم من 6.65% إلى 11.45%، ثم جاء ثالثاً من حيث السيولة «دبي الإسلامي» بتداولات 242.8 مليون درهم. وحقق «الاتحاد العقارية» أكبر ارتفاع 29.52%، تلاه «دي إكس بي» 14.29% .

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك هامشيا 0.06% مع نزول «أبوظبي الأول» 1.04% رغم صعود «أبوظبي الإسلامي» 8.14% و«أبوظبي التجاري» 0.6%، وانخفض قطاع الاتصالات 2.04% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

ونما قطاع الطاقة 2.54% مدفوعاً بمكاسب «دانة غاز» 5.35% و«أدنوك للتوزيع» 1.37% فيما انخفض «طاقة» 2.92% وقفز قطاع الاستثمار قرب 6% نتيجة ارتفاع «العالمية القابضة» 7.07% و«إشراق» 4.7% على الرغم من نزول «الواحة كابيتال» 1.52%.

وهيمن «أبوظبي الإسلامي» على التداولات بسيولة 222.65 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 214.4 مليون درهم.

وحقق «أبوظبي الإسلامي» أكبر ارتفاع بنسبة 8.14%، تلاه «أبوظبي لبناء السفن» 7.83% ثم «العالمية القابضة» 7.07%، فيما كان «ميثاق للتأمين التكافلي» الأكثر انخفاضاً بنحو 7.86%، تلاه «جلفار» 6.67%، «ريم للاستثمار» 5%.

استثمار

عمد المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 235.7 مليون درهم، منها 17.28 مليوناً للخليجيين، و218.4 مليوناً للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 235.7 مليون درهم، موزعة بواقع 83.85 مليوناً للعرب و151.84 مليوناً للمواطنين. واتجهت المؤسسات نحو الشراء الأسبوع الماضي بصافي استثمار 169 مليون درهم، منها 147.6 مليوناً في دبي، و21.5 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 169 مليون درهم، موزعة بواقع 147.6 مليوناً في دبي، و21.5 مليوناً في أبوظبي.

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