تحديثات لبرامج ومنتجات لإغلاق ثغرات أمنية خطيرة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة عن تحديثات أمنية لإصدارات ومنتجات مختلفة لإغلاق ثغرات أمنية خطيرة قد تؤدي إلى السيطرة على الأجهزة وسرقة وقراءة المعلومات المخزنة.

وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة في تحذير أمني أمس إن «ووردبريس» وهي نظام إدارة محتوى إلكتروني مفتوح المصدر، أطلقت الإصدار 5.4.2 لإغلاق 6 ثغرات أمنية بعضها قد يؤدي إلى هجمات والحصول على صلاحيات المدير، وتسريب بيانات المستخدمين ونوصي أصحاب المواقع بالمسارعة إلى تحديث النظام إلى الإصدار الجديد بعد أخذ نسخة احتياطية.

وأضاف الفريق الوطني إن «في أم وار» لتوفير برمجيات الحوسبة السحابية ومحاكاة أنظمة التشغيل، أصدرت تحديثات أمنية لــ«إي اس أكس أي» و«ورك ستيشن» و«فيسون» و«هورزيون كلينت» تم فيها إغلاق ثغرتين أمنيتين قد تسمحان للمهاجم بالسيطرة على النظام وقراءة المعلومات المخزنة على الذاكرة، وننصح المستخدمين بتثبيت التحديثات الأمنية الجديدة لمنتجاتها المتأثرة بالثغرات كما أطلقت «أدوبي»، لإنتاج برامج غرافيكس وأنيميشن المتطورة، تحديثات أمنية للبرامج «فلاش بلير» و«فرام ميكر» و«إكسبرينس مانجر»، تم فيها إغلاق عدة ثغرات أمنية يمكن أن تؤدي إلى تنفيذ أوامر برمجة خبيثة وتسريب معلومات حساسة.

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