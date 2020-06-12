«لينكد إن»: التوظيف في الإمارات يرتفع مجدداً

المصدر: دبي ـ رويترز

أفادت بيانات من شبكة «لينكد إن»، الموجهة للمهنيين والتابعة لشركة مايكروسوفت، بأن التوظيف في الإمارات بدأ يتعافى مع تراجع جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وكان عدد الأشخاص على «لينكد إن»، الذين يقولون إنهم عثروا على وظيفة جديدة في الإمارات، تراجع منذ أوائل مارس، لكنه بدأ يرتفع مجدداً من أوائل مايو الماضي.

وقال علي مطر، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة في أوروبا وأفريقيا لدى «لينكد إن»: «نلحظ تعافياً حذراً، ومن المأمول أن تكون المرحلة الأسوأ قد أصبحت وراء ظهورنا». وشهدت نشرات وظائف التكنولوجيا والبرمجيات أكبر زيادة، وبلغت 66 %، ليتسارع توجه عام يرجع إلى ما قبل الجائحة، بحسب ما ذكر مطر، في حين زادت الوظائف الشاغرة في الرعاية الصحية 28 %.

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