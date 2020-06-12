رحلات «الإمارات» تعيد ربط النمسا مع دول التعاون

المصدر: دبي - البيان

من المتوقع أن تعيد رحلات طيران الإمارات بين دبي وفيينا ربط دول الخليج العربي مع النمسا اعتباراً من 1 يوليو. يأتي ذلك فيما عادت متاجر فيينا ومتاحفها إلى مزاولة أعمالها خلال الأيام الماضية. إضافة إلى ذلك، قامت منشآت الإقامات والأماكن الترفيهية بإعادة افتتاح أبوابها في 29 مايو 2020. وخلال عام 2019 قضى 135,000 زائر قادمين من دول مجلس التعاون الخليجي 325,000 ليلة مبيت في فنادق فيينا.

ويجب أن يخضع المسافرون عبر مطار فيينا للاختبار البيولوجي الجزيئي التاجي (كوفيد 19) للتأكد من سلامتهم من فيروس «كورونا» المستجد. كانت عجلة فيريس العملاقة، والتي تتخذها مدينة فيينا شعاراً لها، وتمثل قلبها النابض في المجال السياحي، توقفت عن الدوران في منتصف مارس، للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والجمعة 29 مايو عند تمام الساعة 12 ظهراً حين عمدت نورا لاماك، والتي قامت عائلتها بإدارة عجلة فيريس لأجيال، إلى جانب عمدة مدينة فيينا، بضغط زر التشغيل مجدداً باعثين الحياة في رمز المدينة الأكثر حيوية، بعد 75 يوماً من التوقف.

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