2000 خبير في مجال التكنولوجيا يتحاورون عبر الانترنت

المصدر: دبي - البيان

استعرض أكثر من 2000 خبير ومسؤول في مجال التكنولوجيا عبر جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، في جلسة حوارية عبر الإنترنت بمناسبة اليوم السنوي للابتكار 2020 في شركة شنايدر إليكتريك، أفضل السُبُل للاستفادة من التقنيات الحديثة وتسخيرها لمساعدة المؤسسات على التكيف مع التطورات التي يشهدها العالم وتعزيز معدلات نموها في اقتصادات اليوم.

وتبادل الخبراء خلال الجلسة الحوارية التي حملت عنوان «التحول الرقمي السلس» رؤى وأفكاراً متقدمة حول الطرق التي يمكن من خلالها للمؤسسات استخدام التكنولوجيا بشكل أفضل لتجاوز التحديات وخلق فرص نمو جديدة.

ووفقاً لأحدث التوقعات التي كشفت عنها شركة البيانات الدولية (IDC)، تشير التقديرات إلى أن الصناعات التحويلية ستستثمر 6 مليارات دولار في عملية التحول الرقمي بحلول عام 2023، في حين سيتجاوز حجم الإنفاق في مجال تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات الحكومية 8 مليارات دولار في عام 2021.

ونظراً للتحول المتسارع نحو اعتماد التقنيات والحلول الرقمية في ظل تفشي جائحة فيروس «كورونا»، من المتوقع أن تشهد المنطقة زيادة في الإنفاق على حلول تكنولوجيا المعلومات.

ومن المتوقع أن تستحوذ قيمة الاستثمارات الموجهة للتحول الرقمي والابتكار على نسبة 30 % من إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا (META) بحلول عام 2024.

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