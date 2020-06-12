2.77 مليار تصرّفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 2.77 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 564 مبايعة بقيمة 1.14 مليار درهم، منها 107 مبايعات للأراضي بقيمة 569.29 مليون درهم و457 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 574.59 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 80 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2، وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 190 مليوناً.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.56 مليار درهم منها 127 رهن أراض بقيمة 1.43 مليار درهم و120 رهن فلل وشقق بقيمة 136.54 مليون درهم، أهمها بمنطقة القوز الثالثة بقيمة 175 مليون درهم ورهن في منطقة الحمرية بقيمة 172 مليون درهم، أما الهبات فشهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 59.51 مليون درهم أهمها بمنطقة وادي العمردي بقيمة 23 مليون درهم وأخرى بمنطقة برج خليفة بقيمة 8 ملايين.

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