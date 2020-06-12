223 مليون درهم مبيعات «نخيل» من الفلل السكنية في 3 أشهر

المصدر: دبي - البيان

شهدت شركة نخيل للتطوير العقاري ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الفلل السكنية من قبل المشترين الذين يبحثون عن وحدات عقارية بمساحات واسعة للتأقلم مع «نمط الحياة الجديد»، حيث حققت مبيعات بقيمة 223 مليون درهم في الأشهر الثلاثة الماضية.

سجلت الفلل الجاهزة للسكن والمخصصة للعائلات طلباً متنامياً في منطقة «ند الشبا»، التي تعتبر واحدة من بين أكثر المناطق المرغوبة للسكن من المواطنين، حيث باعت «نخيل» 70 فيلا بقيمة 170 مليون درهم منذ مارس.

كما سجلت الفلل في «الفرجان» طلباً متنامياً مع مبيعات بقيمة 53 مليوناً عبر 20 فيلا خلال الفترة نفسها، وتم بيع نحو 70 % من الفلل التي طرحت في «ند الشبا» و95 % من الفلل التي يزيد عددها على 400 فيلا في المرحلة التي تم الانتهاء منها أخيراً في «الفرجان».

وقال عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل»: تأتي المبيعات القوية التي تم تحقيقها على الرغم من الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة (كوفيد 19) لتسلط الضوء على ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري بدبي ومشاريع «نخيل». ويدل تنامي عدد المستخدمين النهائيين ضمن قاعدة عملائنا، على اهتمام المشترين بالاستثمار بعيد المدى بسوق العقارات.

وأضاف: أدى العمل والتعليم عن بعد والقيود السابقة على الحركة إلى أن يقضي معظم الأشخاص وقتهم في المنزل، حيث أعاد الكثيرون منهم التفكير في ترتيبات معيشتهم وأدركوا احتياجاتهم إلى مساحات أكبر للعمل والترفيه. وأدت العروض التنافسية إلى جانب أداة التسويق والمبيعات الافتراضية الجديدة الخاصة بنا إلى طلب قوي على الفلل المخصصة للعائلات التي تتميز بغرف إضافية وحدائق خاصة وذلك في بعض المجتمعات المرموقة التابعة لنا.

وقال: باعتبارها واحدة من أكثر المناطق المرغوبة للسكن بدبي لدى المواطنين، تحظى «ند الشبا» بشعبية لدى الجيل الجديد من المواطنين الذين يرغبون بالعيش في نفس المنطقة التي يعيش فيها أقاربهم. وفي الجهة الأخرى، تعتبر «الفرجان» من بين أكثر مجتمعاتنا الأسرع نمواً نظراً لموقعها المتميز الذي يوفر سهولة الوصول إلى أبوظبي والعين ومختلف المناطق بدبي، كما أنها تحظى بشعبية كبيرة واهتمام من المستثمرين بمختلف جنسياتهم.

وواصلت «نخيل» البيع في ظل «كورونا» باستخدام أداة التسويق والمبيعات الافتراضية.

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