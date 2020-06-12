توصيل الطلبات عبر الإنترنت من «سبينس»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «سبينس» - المملوكة محلياً - خدمتها الإلكترونية لتوصيل المنتجات الاستهلاكية في دبي. وتأتي الخدمة الإلكترونية الجديدة، كاستجابة مباشرة لتفضيلات المستهلكين المتغيّرة، في ما يتعلق بالتسوق وشراء المنتجات الاستهلاكية عبر الإنترنت. وتتوقع «سبينس» أن الطلب على شراء المنتجات الاستهلاكية عبر الإنترنت، سيستمر في التصاعد.

وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي في «سبينس»: لم يكن الطلب على توصيل المنتجات الاستهلاكية المنزلية بهذا الزخم من قبل. ومع إطلاقها وسط تحديات، نتيجة «كوفيد 19»، تقدم خدمتنا الجديدة لعملائنا طريقة فعالة ومريحة وآمنة للتسوق وشراء منتجاتهم الاستهلاكية.

ويمكن للعملاء إنشاء حساب على موقع Spinneys.com، وتصفح آلاف المنتجات، وإضافتها لسلة المشتريات قبل المتابعة وإتمام عملية الدفع. ويبلغ الحد الأدنى لطلب الشراء 100 درهم، في حين سيتم توصيل المنتجات مجاناً للطلبات التي تتجاوز 350 درهماً. وتتاح الخدمة حاليا لعملاء «سبينس» بدبي فقط لكن سيتم توسيعها لتشمل أبوظبي قريباً. وسيكون هناك أيضاً تطبيق للتنزيل على الأجهزة المحمولة خلال الأسابيع المقبلة.

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