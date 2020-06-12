«تي باي موبايل» تتملّك منصة «باي غورو»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «تي باي موبايل» لخدمات المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تملّكها لكامل أسهم «باي غورو»، أحد أهم موفري خدمات الدفع في منطقة الشرق الأوسط.

وتخضع الصفقة لموافقة الهيئات التنظيمية. وتقدّم «باي غورو»، خدمات الدفع بواسطة الهاتف المحمول، ومدفوعات ماكينات الصراف الآلي النقدية، وخدمات التحويلات المصرفية إلى التجار، من خلال تكاملها مع ثلاثة مشغلين لشبكات الهاتف المحمول، ومع ثمانية مصارف هامة.

و«تي باي موبايل»، موفر لخدمات المدفوعات الرقمية للتجار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تسمح بقبول المدفوعات من أكثر من 54 قناة دفع عن طريق الهاتف المحمول، والموصولة بأكثر من 580 مليون مستهلك في المنطقة. وباستخدام خدمات الفوترة المباشرة عن طريق الشبكات الخليوية، ومحافظ الهاتف المحمول، ونقود الهاتف المحمول المدمجة في بيئة واحدة، يستطيع الشركاء من التجار، الوصول إلى هؤلاء المستهلكين في 24 بلداً. وصفقة تملّك «باي غورو» هذه، ستوسع من مجموعة منتجات الدفع البديلة، والتقنيات المالية التي تقدمها «تي باي موبايل»، كما ستسهم في نمو الشركة في مناطق جديدة، وفي توسعة أعمال الشركة.

وأسست «باي غورو» في عام 2015، وقد كانت أول شركة لمدفوعات الهاتف المحمول، تحصل على رخصة من الهيئة التنظيمية المالية. وتقدم الشركة خدمة الفوترة المباشرة بواسطة ثلاثة مشغلين لشبكات المحمول، وخدمات التحويلات المصرفية، ومدفوعات ماكينات الصراف الآلي، من خلال ثمانية مصارف هامة. ولدى «باي غورو» حالياً أكثر من 1300 تاجر على منصتها، وقد قامت بمعالجة أكثر من 13 مليون معاملة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وقالت سحر سلامة، المؤسسة والرئيسة التنفيذية في «تي باي موبايل»: هذه الصفقة، تعزّز وجودنا في المنطقة، وتساعدنا على مواصلة ابتكار منتجات جديدة، وهي أيضاً تعزّز مجموعة خدماتنا ذات القيمة المضافة بقدر كبير في المنطقة.

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