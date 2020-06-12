«فاكما» تطوّر وتشغّل فنادق «ليفا» في أمريكا

المصدر: دبي- البيان

وقّعت فنادق ليفا، ومقرها دبي، شراكة حصرية مع «فاكما» للتوسع في الولايات المتحدة الأمريكية. وتنص الاتفاقية على أن تقوم «فاكما» بتطوير وتشغيل فنادق 3 و4 نجوم تحت العلامة التجارية ليفا وعلاماتها الفرعية في الولايات المتحدة الأمريكية بينما تمنح مالكي الفنادق الاختيار بين اتفاقيات حق الامتياز والإدارة.

وبينما تتخصص «ليفا» في فئة 4 نجوم فأكثر، فإن العلامة «إيكونو من ليفا» اختيار ذكي وفعّال في القطاع المتوسط. وتستكشف العلامة التجارية بقوة فرص التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، وأفريقيا، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية. وإضافة إلى فندقها ليفا مزايا سنتر، وهو فندق فاخر من فئة 4 نجوم في دبي، وقّعت المجموعة أخيراً اتفاقيات إدارة لفندقين في مسقط وفي كمبالا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز