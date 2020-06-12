«ايربان» لتكنولوجيا العقارات تدعم العاملين بالرعاية الصحية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «ايربان» لتكنولوجيا العقارات عدداً من المبادرات لدعم العاملين في قطاع الرعاية الصحية في دبي والذين يشكلون خط الدفاع الأساسي في محاربة فيروس (كوفيد 19).

وبهدف تخفيف الضغوط التي يعاني منها موظفو قطاع الرعاية الصحية حاليًا، قررت الشركة إعفاء موظفي هيئة الصحة في دبي الراغبين للاستئجار عبر المنصة من رسوم خدمة الإيجار ذات الـ 5 ٪، مما قد يوفر عليهم مبالغ كبيرة حسب عقد الإيجار الخاص بهم. كما دخلت ايربان في شراكة مع العديد من ملاك العقارات لتوفير ما بين شهر وشهرين للإيجار مجانًا للكوادر الطبية على وحدات معينة في التطبيق.

وعند اختيار تطبيق ايربان، يتسنى للمستخدمين من قطاع الرعاية الصحية الاستفادة من خلال تصفح وحدات سكنية ذات قيمة عالية، وخوض جولات افتراضية غير مسبوقة ذات 360 درجة على التطبيق، وزيارة الوحدات دون أي وسيط وذلك عبر الأقفال الرقمية بالإضافة إلى تسديد دفعات الإيجار عبر التطبيق.

وقالت تالا نصولي، المدير العام لشركة ايربان: موظفو خط الدفاع الأول في قطاع الرعاية الصحية هم أبطال هذه الأزمة، وبالفعل يستحقون الشكر والتقدير خصوصاً في مثل هذه الظروف الصعبة. نأمل أن تسهم لفتتنا البسيطة في تخفيف عقبات البحث عن منزل جديد وتقليل الأخطار الناتجة عن استكشاف الوحدات بالطرق التقليدية.

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