مبيعات جني الأرباح تهبط بالأسهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إثر تعرضها لضغوط بيع وجني أرباح مستحقة، بعد سلسلة مكاسب استمرت 6 جلسات متتالية، على وقع تفاؤل المستثمرين بالافتتاح التدريجي للأنشطة الاقتصادية في الإمارات، فيما تبحث الأسواق حالياً عن محفّزات جديدة تدعمها للصمود عند مستويات أعلى منذ مارس الماضي.

وانخفض سوق دبي 1.02% عند 2103.25 نقاط، وتراجع سوق أبوظبي 0.84% إلى 4294.88 نقطة. واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية 425.9 مليون درهم، منها 297 مليوناً لـ«دبي» و128.9 مليوناً لـ«أبوظبي»، بتداول على 587.2 مليون سهم بواقع 552.27 مليوناً بـ«دبي» و34.9 مليوناً بـ«أبوظبي»، عبر 6242 صفقة.

ونشطت التداولات على أسهم العقار بصدارة «الاتحاد العقارية» الذي استحوذ على 30% من سيولة سوق دبي و21.1% من سيولة السوقين، فيما حلّ «إعمار العقارية» ثانياً بـ52.7 مليوناً.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض «العقار» 0.49% لهبوط «إعمار للتطوير» 2.2% و«إعمار مولز» 2.19% و«أرابتك» 1.14% و«إعمار العقارية» 1.03% و«داماك» 0.29%، وهبط «البنوك» 0.87% بتراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.64%.

ونزل «الاستثمار» 3.39% لهبوط «دبي للاستثمار» 4.54% و«شعاع» 3.18%، وهبط «النقل» 1.67% مع انخفاض «الخليج للملاحة» 4.79% و«العربية للطيران» 1.68% و«أرامكس» 1.45%.

وهيمن «الاتحاد العقارية» على النشاط بسيولة 89.6 مليوناً، تلاه «إعمار العقارية» 52.7 مليوناً، ثم «ديار» 26 مليوناً. وحقق «الاتحاد» أكبر نسبة صعود 12.5%، فيما كان «دبي التجاري» الأكثر انخفاضاً 4.92%.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض «البنوك» 1.68% لتراجع «أبوظبي الأول» 2.39% و«أبوظبي الإسلامي» 0.8%، بينما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.6%، ونزل «الطاقة» 0.42% بهبوط «دانة غاز» 1.52%، وانخفض «العقار» 0.65% لتراجع «رأس الخيمة العقارية» 1.69% و«الدار» 0.57%.

فيما ارتفع «الاتصالات» 0.49% لصعود «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وصعد «الاستثمار» 0.66% بارتفاع «إشراق» 2.08% و«العالمية القابضة» 0.67%. وتصدّر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 41 مليوناً، تلاه «اتصالات» 32.09 مليوناً، ثم «أبوظبي التجاري» بتداولات 12.8 مليوناً.

وسجّل «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع 3.54%، تلاه «بنك الشارقة» 2.5%، ثم «أسمنت الخليج» 2.31%، فيما كان «الاتحاد للتأمين» الأكثر انخفاضاً 4.97% و«ميثاق» 4.97% و«سيراميك رأس الخيمة» 2.88%.

إفصاحات

* أعلن بنك دبي التجاري، حصوله على الموافقات الرقابية اللازمة لفتح رأسماله لتملّك الأجانب إلى حدود 40 % من رأس المال، مشيراً إلى أن السماح بتداول الأسهم من طرف الأجانب، سوف يبدأ اعتباراً من الأحد المقبل، 14 يونيو الجاري.

* يجتمع مجلس إدارة شركة «الاتحاد للتأمين» يوم 16 يونيو الجاري، لبحث ومناقشة واعتماد البيانات المالية خلال الربع الأول من العام الجاري 2020.

* أفادت شركة «دانة غاز»، بأن مجلس إدارتها اطلع، أول من أمس، على تقرير نصف سنوي حول ميزانية الشركة، وخطط عملها للعام الجاري، ونظراً لنفاد الوقت، تقرّر عقد اجتماع آخر يوم 16 الجاري، لاستكمال أجندة الاجتماع، وتشكيل تقرير سير العمليات والمشروعات في الإمارات ومصر، وتوضيح موقف سداد المستحقات في مصر وكردستان العراق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز