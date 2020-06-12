تحف الإمارات ترتفع إلى 10.6 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - وام

شهدت تجارة التحف الفنية في الإمارات، نشاطاً كبيراً خلال 2019، وارتفعت قيمتها إلى 10.6 مليارات درهم، بنمو 51%، مقابل 7 مليارات في 2018، بحسب الإحصاءات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.وتعدّ الإمارات مركزاً إقليمياً لتجارة التحف الفنية في الشرق الأوسط، وتستضيف كل عام، معارض وفعاليات مختصّة بها، كما تعدّ مقراً لفروع كبريات المؤسسات العالمية العاملة في القطاع.

وتصنّف المؤسسات الدولية المختصّة، الدولة، الأولى بالمنطقة في تجارة التحف الفنية، ما عزّز من مكانتها الريادية بالقطاع، وجعلها مقصداً لأقطاب هذا النوع من التجارة. وكانت الإمارات نجحت خلال العقد الأخير، في تأسيس متاحف تضاهي نظيرتها في الدول المتقدمة، كما نظّمت بالتنسيق مع الشركات العالمية العاملة في القطاع العديد من المزادات الخاصة بالتحف الفنية، وسط حضور محلي ودولي كبيرين.

وأظهرت الإحصاءات، ارتفاع قيمة واردات الإمارات من التحف الفنية، إلى 7.3 مليارات خلال 2019، بنمو 58.7%، مقابل 4.6 مليارات في 2018. وبلغت قيمة إعادة تصديرها خلال العام الماضي، 3.25 مليارات، بنمو 40.7 %، مقابل 2.31 مليار خلال العام الأسبق. وبلغت صادرات الدولة من التحف الفنية خلال العام الماضي 60 مليوناً، مقارنةً مع 117 مليوناً.

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